Худобним задармо

Безплатно годно достац шмати, обуй и средства за гиґиєну, як и вирайбац и осушиц шмати. Хаснователє лєм тоти хтори и хаснователє Народней кухнї, або доставаю социялну помоц.

У Шидзе нєдавно отворени нєзвичайни дутян, у улїци Вука Караджича 69, на углє познатшей улїци Джиґури, як ю у народзе волаю и Чайковскей улїци, у просторе дзе роками була предавальня. Тераз место мишаней роби и поживи, на полїцох поскладани шмати за дзеци, младих, одроснутих и старших, тиж мож достац обуй, як и средства за гиґиєну.

Спомнути дутян нє за миґрантох, як цо то думала векшина согражданох, алє праве за худобних домашнїх жительох. О миґрантох ше стараю други компетентни служби.

– Же би дахто могол присц до дутяну и вжац безплатно цо му треба, муши буц хаснователь Народней кухнї, або же би доставал социялну помоц. З єдним словом, то дутян за худобних согражданох, хтори, кед першираз приду, принєшу зоз собу карточку хаснователя Народней кухнї, односно социялней помоци же би тоту особу ми евидентовали до компютера. Муши ше знац шор, бо нє може дахто присц кажди тидзень и брац цо му треба, а дахто вец нє достанє тото цо му потребне – накратко нам представел систему роботи Бранислав Валентирович, у мено нєвладовей орґанизациї „Шлєбода вибору”, хтора реґистрована у Шидзе.

Наш собешеднїк додава же до дутяну сцигую шмати, обуй и средства за гиґиєну дзекуюци донатором зоз вецей державох Европи. Вон далєй гвари же особа хтора придзе до дутяну може вибрац цо єй потребне и цо ше єй пачи и безплатно однєсц дому.

Ту годно достац од пелюхох и шматкох за беби, потим за дзеци и младих, алє и старших людзох. На полїцох добре очувана уж хаснована роба, алє єст и цалком нова и нєхаснована.

Роботни час дутяну од 9 по 17 годзин. Кельо будзе хасновательох у дутяну ище нє познате, бо то лєм початок роботи. Зна ше, заш лєм, же лєм на евиденциї Народней кухнї єст коло 350 особи, а вец ту и гевти цо доставаю социялну помоц. Валентирович потим гварел же нєодлуага подобни дутян будзе отворени и за миґрантох у Прилапююцим центру „Принциповец”.

Медзитим, то нє шицко цо прикмета нєзвичайносци спомнутого дутяну. Валентирович потолковал же маю и вельки професийни райбачки, так же хаснователє задармо достаню услугу райбаня шматох и сушеня, а нєодлуга буду набавени и професийни пейґли, та шмати такой ту буду и випейґлани.

КАРИТАС УКЛЮЧЕНИ ДО ПОМОЦИ

На прешлотижньовим зашеданю Медзинародней владическей конференциї св. Кирила и Методия, єй предсидатель монс. др Ладислав Немет виявел же Каритас будзе помагац вирним, вибеженцом и цалому дружтву на тих просторох. Помаганє худобним и людзом у потреби вше було приоритет тей церковней орґанизациї.

– Окреме бим подцагнул улогу Каритасу, хтори уж два роки вєдно з нємецку Владу и владу Републики Сербиї помага у програми вибеженцох – гварел монс. др Ладислав Немет, владика зренянински.