На пияток почина „Костельникова єшень”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочна Двацец штварта Културна манифестация „Костельникова єшень” (КЄ) будзе отримана од 10. по 18. новембер у вецей наших местох, а акцент тогорочней програми манифестациї будзе на промоциї нових кнїжкох на руским язику и стретнуцох з писателями, як и музично-литературни вечари.

Програми КЄ буду отримани у школох – 10. новембра у Руским Керестуре и 16. новембра у Коцуре, дзе буду представени нови кнїжки Михала Ковача, Милутина Дюричковича, Себастияна Нярадия и Сашу Сабадоша.

Литературни вечари за старших почню з централним 10. новембра у Керестуре, на хторим буду презентовани найновши твори академика Юлияна Тамаша, Сашу Сабадоша, Олени Планчак Сакач, Миколу Мушинки, Гавриїла Костельника и Мирослава Алексича.

У Коцуре литературно-музични вечар „На чесц Костельникови” 11. новембра орґанизує Етно-клуб „Одняте од забуца”, хтори пририхта и виставу з нагоди 10-рочнїци своєй роботи, а представянє творчосци академика Юлияна Тамаша 12. новембра будзе у Дюрдьове.

Стретнуце з писателями и подобовима уметнїками Серафину и Силвестером Макайовима у Коцуре будзе 16. новембра, а традицийне Стретнуце рецитаторох 18. новембра у Кули.

„Костельникова єшень” будзе закончена з Мултимедиялну програму младих „Дньовка” у Руским Керестуре, хтора будзе отримана 17. и 18. новембра.

Тогорочна Културна манифестация будзе отримана у знаку 80-рочнїци народзеня нашого композитора Ивана Ковача.