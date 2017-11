Национални совит основал Фондацию „Рутенорум”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На своєй порядней 12. схадзки, отриманей вчера вечар у Руским Керестуре, Национални совит (НС) Руснацох, медзи иншим, принєсол Одлуку о снованю рускей Фондациї „Рутенорум”, як и Одлуку о предкладаню кандидатки, Анамариї Ранкович, за директора Заводу за културу войводянских (ЗКВ) Руснацох.

Схадзку НС, на хторей були присутни шеснац од дзеветнац членох, водзел предсидатель Славко Рац, а почала з минуту цихосци за упокоєного Михайла Зазуляка, члена НС у прешлим зволаню и нашого визначного културного роботнїка и новинара.

Национални совит лєм з єдним стриманим гласом принєсол одлуку о вименки Финансийного плану НС Руснацох за 2017. рок, а прилапел и вименки Финансийного плану ЗКВ Руснацох за тот рок.

У процедури вибору директора Заводу, члени НС одбили жалбу єдного кандидата на одлуки Конкурсней комисиї, а предкладанє кандидатки Анамариї Ранкович за директора будзе розпатрац Влада Войводини, хтора ю ма и меновац на тоту функцию.

Члени Совиту єдногласно потримали снованє Фондациї „Рутенорум” котрей будзе циль старац ше о руским маєтку як цо то нєрухомосци, леґати, вредни предмети и подобне, хтори и правно буду власносц Руснацох, як обгрунтовал предсидатель Рац. На тей схадзки уж вибрани и пейцчлени Управни одбор Фондациї, а одлучене же єй шедзиско будзе у Новим Садзе.

На вчерайшей схадзки НС єдногласно дал потримовку и проєктному тиму „ПРОМОТЕР” хтори оформени же би прейґ фахово пририхтаних проєктох глєдал финансийни средства за нашу заєднїцу, насампредз з иножемних фондох.

На схадзки Совиту у Одбору за информованє заменєни двоме члени – нововибрани Ясмина Дюранїн и Єлена Перкович, котра вибрана и за предсидательку того Одбору.