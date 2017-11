Нєшка Митра и Михала

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – По юлиянским календаре нєшка припада швето велькомученїка Димитрия-Митра, а по григориянским Собор Архистратига Михаила-Михала.

Митра у векшини наших грекокатолїцких парохийох будзе преславене з богослуженїми, а здогадує на солунского войводу зоз 4. вику котри у нєшкайшей Сримскей Митровици дал живот за нову християнску виру.

Михала нєшка будзе преславене у парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре, а припомина библийски запис о побуни ангелох у хторей Михаел станул на чоло ангелох котри остали прихильни свойому Створительови.

Попри службох Божих у Катедралней церкви на 8 и 17 годзин, Велька Служба Божа на 10 годзин будзе лєм у Водици. З тим шветом то будзе остатня Служба у Водици у тим року, алє Водицова церква, у хторей оставаю и Св. тайни, будзе отворена за нащиви и през жиму.

Шицким котрим мено Димитрий-Митро одн. Михаил-Михаела нєшка имени дзень.