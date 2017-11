Будзе пременки у финансованю националних совитох националних меншинох

СУБОТИЦА – Директорка Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович зишла ше 6. новембра у Суботици зоз предсидателями националних совотих мадярскей, горватскей и бунєвацкей националней меншини у рамикох пририхтованьох за други саям националних меншинох под назву „Зложни мозаЇк Сербиї”.

Теми стретнуцох були и други питаня важни за положенє националних меншинох у Сербиї, як и активносци у 2018. року. Сузана Паунович наявела вименки Закона о националних совитох националних меншинох котри принєшу пременки у способе финансованя заступнїцких целох националних меншинох у Сербиї.

Вона гварела же вери же нови законски ришеня оможлївя праведнєйше розподзельованє средствох з єдного боку, цо и єдно з ключних вимаганьох националних совитох, а з другого боку держава будзе мушиц баржей инсистовац на векшей конроли законїтосци трошеня тих средствох, як цо було потераз.