Догварене звекшанє плацох и пензийох у 2018. року

БЕОҐРАД – Шеф Мисиї Медзинародного монетарного фонду Джеймс Руф виявел вчера же з Владу Сербиї усоглашени ключни параметри буджета за 2018. рок, хтори уключую и звекшанє плацох и пензийох од идуцого року.

Вєдно з векшима приходами за плаци и пензиї, плановани фискални дефицит 0,7 одсто БДП-а цо уровень хтори нє загрожує фискалну стабилносц и дальше зменшанє явного длуства, гварел Руф, наводзи ше у сообщеню ММФ-а.

Як наведзене, маюци у оглядзе добри витворени резултати, Влада планує часц пенєжу зоз векшого фискалного простору и у тим року вихасновац за виплацованє бонусу пензионером, як и за бонуси одредзеним катеґорийом занятих.

Руф визначел же ММФ за тот рок проґнозує рост бруто домашнього продукту Сербиї за два одсто, а за 2018. рок за 3,5 одсто.

Бешедуюци о осмей ревизиї Руф гварел же посцигнута догварка о политикох яки потребни за успишне заключенє ревизиї.

Шицко цо догварене, по конєц септембра и поробене, а структурни реформи предлужени, гоч у даєдних случайох єст пожнєня, гварел Руф и додал же позитивни звит будзе послати на одобренє Борду директорох ММФ-а, хтори буду зашедац, як ше обчекує, у децембре.