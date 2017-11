Валалски туризем як бизнис у фокусу безплатней обуки

КУЛА – Новосадски гуманитарни центер, у сотруднїцтве зоз Канцеларию за локални економски розвой Општини Кула, орґанизує пейцдньово обуки за жительох општинох Кула и Апатин, хтори заинтересовани за порушованє власного бизнису.

На тот завод теми обуки буду о розвою локалного туризму, односно о порушованю власней роботи у обласци руралного туризму, еко-туризму, културного туризму, о продуктох валалского туризму, поживи и ґастронимиї.

Найуспишнєйши учашнїки обуки буду мац нагоду свою бизнис-идею приявиц за безповратни пенєжни средства.

Обука почина 9., а будзе тирвац до 13. новембра. Участвованє на обуки безплатне, а шицки трошки зноши Новосадски гуманитарни центер.