Уручени контракти за конструкциї и опрему за рошлїнску продукцию

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство видвоєл 17 милиони динари за реґистровани польопривредни ґаздовства, у рамикох другого тогорочного конкурса хтори наменєни суфинансованю конструкцийох и опреми за рошлїнску продукцию у защиценим просторе на териториї АП Войводини у 2017. року.

Помоцнїк ресорного секретара Младен Петкович уручел вчера 42 контракти хасновательом средствох и визначел же найвекша часц помоци будзе унапрямена на пластенїки, єй вредносц виноши вецей як 25 милиони динари, а учасц Секретарияту виноши до 60 и 70 одсто.

Петкович виявел же вецей од половки хасновательох средствох млади, жени и польопривреднїки хтори робя у очежаних условийох, а котри того року Секретарият препознал, та на конкурсох маю нагоду витвориц помоц у виносу од 70 одсто у рамикох своєй инвестициї.

Того року, потолковал Петкович, наменски инвестициї оможлївели же би продукция у пластенїкох була звекшана на 255 тисячи квадратни метери, а Секретарият и у наиходзацим року предлужи з понуканьом таких файтох конкурсох.