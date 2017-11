НОВИ САД – Стретнуце младих, у новосадскей парохиї св. апостолох Петра и Павла, будзе отримане на пияток, 10. новембра, у виронаучней сали на 20 годзин.

Тема Стретнуца „Приятельство прейґ интернета и сучасне комуникованє младих”, а преподавач и водитель будзе о. Владимир Еделински – Миколка.