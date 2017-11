На ютре почина „Костельникова єшень”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Двацец штварта Културна манифестация „Костельникова єшень” (КЄ) почина на ютре, 10. новембра у Руским Керестуре, а акцент тогорочней програми манифестациї будзе на промоциї нових кнїжкох на руским язику и стретнуцох з писателями, як и музично-литературни вечари.

У рускокерестурскей Основней школи „Петро Кузмяк”, програма почнє на 11,30 годзин, зоз стретнуцом з писателями, а нащивительом буду представени и даєдни кнїжки.

Централна програма тогорочней КЄ будзе отримана у Ресторану „Червена ружа” на 18,30 на хторей, окрем промоциї нових кнїжкох по руски, свою творчосц представи писатель Мирослав Алексич, а окреме святочну ноту цалому вечару додаю композициї Ивана Ковача, хтори буду виведзени у литературно-музичней часци програми. Иншак, тогорочна Културна манифестация будзе отримана у знаку 80-рочнїци народзеня нашого композитора Ивана Ковача.