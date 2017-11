Конкурс ище вше отворени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочна, 20. по шоре Мултимедиялна манифестация „Дньовка”, будзе тирвац два днї. Отрима ше през викенд 17. и 18. новембра, у Доме култури, у Руским Керестуре, у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень”, а орґанизує ю Здруженє „Pact Ruthenorum”.

Перши дзень, на пияток на 21 годзин у Билей сали у Доме култури, будзе отримана дискусия „Округли стол без стола” о прешлосци, терашньосци и будучносци самей манифестациї, од єй початку та по нєшка, а участвовац буду рижни ґенерациї орґанизаторох.

На соботу на 20 годзин у Велькей сали Дома култури будзе отворена вистава фотоґрафийох зоз прешлих „Дньовкох” (од 1998–2017), а потим, на 21 годзин, почнє и централна програма, гварели зоз Здруженя „Pact Ruthenorum”.

Як и кажди рок, накадзи ше програма закончи, шлїдзи „афтерпарти” дзе ше предлужи друженє.

Конкурс за приявйованє учашнїкох на тогорочней „Дньовки” отворени по 10. новембер. Прияву мож послац на Дньовков, або Пактов фейсбук бок, e-mail адресу pactruthenorum@gmail.com, або членом Здруженя „Pact Ruthenorum”.

– З тей нагоди бим поволал младих котри жадаю участвовац же би ше приявели, а кед нє жадаю участвовац, вец вшелїяк най приду патриц и потримац манифестацию и учашнїкох – визначел предсидатель Здруженя „Pact Ruthenorum” Яким Винаї.