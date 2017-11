Дуалне образованє од школского 2019/2020. року

БЕОҐРАД – Модел дуалного образованя будзе запровадзени до системи штреднього образованя у Сербиї, през теорийну наставу и роботу у роботодавательох, утвердзене зоз Законом о дуалним образованю котри вчера прилапела Скупштина Сербиї, а котри ше почнє запровадзовац од школского 2019/2020. року.

Модел дуалного образованя, котри подрозумює ученє през роботу, будзе ше запровадзовац за образовни профили у тирваню од трох, або штирох рокох, як часц штреднього фахового образованя и воспитаня.

Министер образованя Младен Шарчевич гварел же потераз 200 компаниї сполнєли условия и критериюми за уключованє до дуалней системи котра тераз ма 19 профили.

Зоз законом предписане же школяр ма право на мешачне надполнєнє за ученє през роботу у суми од найменєй 70 одсто минималней цени роботи, котру виплацує роботодаватель. Под час ученя забранєна дискриминация школярох, физичне, психичне, социялне, сексуалне, диґиталне и кажда файта насилства, а дзецом нє дошлєбодзене окончовац роботи котри их можу загрожиц.

Привредна комора Сербиї будзе преверйовац сполньованє условийох за виводзенє дуалного образованя при роботодавательови.

Цилї дуалного образованя то обезпечованє условийох за здобуванє, усовершованє и розвой компетенцийох у складзе з потребами тарґовища роботи, доприношенє моцнєню конкурентносци привреди Сербиї, як и оможлївйованє доставаня роботи по законченим образованю.

Посланїки, медзи иншим, прилапели и предписаня з котрима локални самоуправи буду утвердзовац економску цену змесценя у предшколских установох, а гранїца їх учасци у трошкох будзе 80 одсто.