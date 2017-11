Славомир Тиркайла и Владимир Салонски достали Митрово награди

ЖАБЕЛЬ – Вчера, 8. новембра, на Дзень Општини Жабель, по одлуки Скупштини општини додзелєни Митрово награди и припознаня заслужним поєдинцом и колективом за 2017. рок. Медзи наградзенима и Славомир Тиркайла зоз Дюрдьова и Владимир Салонски зоз Ґосподїнцох.

Святочносц отворел Мишани хор „Пасторала” зоз Жаблю зоз виводзеньом Гимни Републики Сербиї, а потим наградзени школяре ґенерациї зоз шицких шейсцох школох у општини – Анита Барна, школярка Стреднєй машинскей школи „22. октобер”, Милош Боянич и Мария Ґал, школяре ґенерациї ОШ у Жаблю, Катарина Драпшин, школярка ґенерациї ОШ у Ґосподїнцох, Оливера Бакурски, школярка ґенерациї ОШ у Дюрдьове и Давид Дуґонїч, школяр ґенерациї ОШ у Чуроґу. Потим шицких присутних привитал Чедомир Божич, предсидатель Општини Жабель.

З тей нагоди додзелєни три Митрово награди, дипломи и пенєжни награди, три Митрово грамоти-дипломи и штири Подзекованя-дипломи.

Медзи наградзенима з Митрову награду и Славомир Тиркайла з Дюрдьова за посцигнути винїмково резултати у обласци привреди. Власнїк є успишней и припознатей фирми „ВОС системи” у нашей жеми и иножемстве з чим, як представителє Комисиї за награди и припознаня Општини Жабель за 2017. рок гварели, на найлєпши способ презентує локални штредок. Предложели го жителє Жаблю.

Митрову грамоту за винїмково резултати у обласци уметносци достал и Владимир Салонски зоз Ґосподїнцох, активни член Дружтва за руски язик, литературу и културу, актер промовованя руского язика и литератури у Ґосподїнцох и местох дзе жию Руснаци и промотер Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” котра ше отримує у тим месце. За тоту награду го предложел Управни одбор КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, на чолє з предсидательом Миколом Кухаром.

По додзельованю наградох отримана културно-уметнїцка програма.

Святочносц отримана у голу Основней школи „Жарко Зренянин” у Жаблю. Исти дзень дополадня, после схадзки Скупштини општини Жабель на котрей вигласани добитнїки, у малей святочней сали пошвецени и преламани славски колач, а потим святочно одкрити нови памятнїк Погинутим борцом зоз териториї општини Жабель у войни од 1991-1999. рок котри поставени у парку у центру Жабля, нєдалєко од будинка општини.