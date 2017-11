Предшколски дзеци достали учебнїки

НОВИ САД – У Предшколскей установи „Радосне дзецинство”, у обєкту „Палчочка”, у Новим Садзе вчера подзелєни учебнїки за руски язик пецерим дзецом хтори у пририхтуюцих воспитних ґрупох за школу. Учебнїки им обезпечує Национални совит Руснацох, односно його Одбор за образованє.

У „Палчочки” ше каждей стреди од 18 по 19 годзин отримую годзини руского язика. Приявени коло петнацецеро дзеци од три по седем рочних, а наставу трима вихователька Александра Колбас. Там ше дзеци бавя, рисую и уча ше приповедац, рецитовац и шпивац по руски. Опатраю и „Заградку” и посилаю до нєй свойо рисунки.