У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 45. тогорочним чишлє новинох „Руске слово”, на бокох рубрики „Тижньовнїк” ин мемориям нашому колеґови Михайлови Зазулякови, як и звит зоз схадзки Националного совиту Руснацох.

На „Наших местох” зазначена робота матичарох у Дюрдьове и Ґосподїнцох, а мож пречитац и звити зоз схадзкох скупштинох општинох Вербас и Шид.

„Економия” пише о фамелиї Кулянски зоз Шиду хтора ма успишну продукцию яблукох, а ту и вецей тексти о помоци держави польопривреднїком.

Рубрика „Култура и просвита” спатра як ше одвива настава по руски у новосадских школох, информує о участвованю керестурскей школи у проєкту „Млади вєдно”, док „Мозаїк” зазначел атмосферу на маскенбалу у новосадским Руским културним центру, и наявює младежску манифестацию „Дньовка”.

„Людзе, роки, живот” у тим чишлє упознаваю читачох зоз каждодньовосцу седемчленей фамелиї Нота з Дюрдьова, и з интересантну роботу кустоса Татяни Буґарски зоз Шиду. Ту и предлуженє фельтону „Як (нє)скапал рокенрол”.

На „Духовним живоце” пише о интерактивним Стретнуцу младих у Коцуре и активносцох Церковного одбору у Ґосподїнцох, а „Спорт” о нащиви представнїкох столнотенисерских союзох Сербиї и Войводини у Руским Керестуре.