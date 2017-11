НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, госци у студию представя програму тогорочней 24. Kултурней манифестациї „Костельникова єшень”.

У предлуженю емисиї будзе здогадованє на часц живота и роботи нашого колеґу Михайла Зазуляка.