На шидским подручу шатва жита при концу

ШИД – Шатва жита на подручу општини Шид уж при самим концу, бо од планованих 5 379, шатва закончена на 5 329 гектарох.

Найвекши поверхносци под житом на польох парастох, вкупно 4.800 гектари, а на польох польопривредних подприємствох и задруґох пошати 529 гектари, кельо було и плановане.

Тиж, плановане и же би на индивидуалним секторе тей єшенї було пошате 200 гектари ярцу, а пошати аж 320 гектари. Олєйова цвиклочка пошата на 825 гектарох – 139 на польох польопривредних подприємствох и задруґох и 695 гектари на польох парастох.