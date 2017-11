Фондация „Гемофарм” обявела конкурс за стипендиї

КУЛА/ВЕРБАС/ЗОМБОР/ОДЖАК – Фондация „Гемофарм” розписала конкурс за додзельованє 10 стипендийох студентом основних/интеґрованих академских студийох на факултетох хтори ше финансую з буджету Републики Сербиї.

На тогорочни конкурс можу ше приявиц студенти трецого и висших рокох студираня, хтори потераз витворели просекову оцену векшу од 8,50, и хтори студираю на одредзених студийних програмох медицинских и фармацийних, технолоґийних и технїчних факултетох, сообщене зоз тей Фондациї.

Конкурс будзе отворени до 21. новембра того року, а будуци стипендисти у школским 2017/18. школским року буду и часц „Менторскей програми”, та у контакту зоз експертами Компаниї „Гемофарм”, годни унапредзиц свойо знаня и схопносци нєобходни за дальши професийни и особни розвой.

Фондация „Гемофарм” фахово и финансийно потримує академски розвой младих у Сербиї, а од свойого снованя, пред 24 роками по нєшка, стипендовала 3 300 студентох ширцом жеми.

Шицки информациї о конкурсу мож пречитац на їх сайту www.fondacijahemofarm.org.rs.