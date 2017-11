Писма за Україну и Польску – прейґ ЕУ

Друге зашеданє Шветовей ради Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ) у новим зволаню отримане 28. октобра у Мукачеве (Україна, Закарпатска обласц).

Як „Руске слово” дознава од предсидателя Рускей матки (РМ) и члена Шветовей ради Дюри Папуґи, котри и предводзел делеґацию зоз Сербиї, на другим зашеданю Шветовей ради зоз нашей жеми були присутни – член Месного одбору РМ у Руским Керестуре и член Конґресней комисиї за просвиту Славко Пап, предсидатель реґионалного одбору РМ за Срим у Шидзе Владимир Джуня, предсидателька Конґресней комисиї за културу Саня Тиркайло, як и поетеса зоз Моровичу Петра Бошняк и Борис Надь у мено реґоналного одбору РМ Срим.

Делеґация бачванско-сримских Руснацох на зашеданю Шветовей ради представела найзначнєйши свойо активносци, медзи котрима Други „Русин филм фест”. За шлїдуюци рок наявени Треци „Русин филм фест”, котрому тема будзе „Подкарпатска Рус – вчера, нєшка и наютре”.

НАЩИВА ҐРАБАР КИТАРОВИЧ

Папуґа визначує же на другим зашеданю Шветовей ради члени оценєли 14. Шветови конґрес РРЛ, котри бул того року отримани у Осиєку (од 29. юния по 2. юлий), заключуюци же вон бул орґанизовани добре и на високим уровню. Достате и поздравне писмо од предсидательки Горватскей Колинди Ґрабар Китарович, котре було пречитане на Конґресу, а делеґация Шветовей ради поволана на стретнуце ґу горватскей предсидательки. У плану же би у новембру представнїки Шветовей ради нащивели Заґреб, же би зоз панї Ґрабар Китарович витворели директни контакт и пренєсли заключеня Конґресу, а окреме тоти цо ше одноша на Руснацох у Републики Горватскей. Найвецей ту слово о тим же би ше хаснованє руского язика у Горватскей витворйовало на висшим уровню.

У точки дїялносц предсидателя Шветовей ради после Конґреса, було слова о формализованю виробку Статута Шветового конґреса РРЛ на русинским и словацким язику (словацки, прето же шедзиско Конґреса у Прешове). Нови Статут Шветового конґреса прилапени у Осиєку, а реґистровани є 11. авґуста.

Концом авґуста бул отримани и Лєтнї школски камп у Словацкей, за котри нє було достаточно обезпечени средства, та учашнїки плацели 50 еври по особи. Гоч було заинтересованих, Руснаци зоз Сербиї нє участовали на тим кампу, прето же дзеци и наставнїки теди уж почали до школи, а хибело и средства за покриванє шицких трошкох. Догварка на другим зашеданю Шветовей ради же би тот камп убудуце бул орґанизовани прейґ проєкта и же би дзеци нє плацели за участвованє.

РОБОТА КОНҐРЕСНИХ КОМИСИЙОХ – ПО СТАРИМ

У єдней з точкох було нєпорозуменє у вязи будуцей роботи Конґресних комисийох. Предсидатель Шветовей ради Штефан Лявинец и його подпредсидателє думаю же би Комисиї требали робиц самостойно, односно окреме. Скорей була пракса же би, вєдно зоз зашеданьом Шветовей ради, у истим дню зашедали и єдна (або два) Конґресни комисиї. Искуство у прешлих двох рокох, же би Комисиї робели самостойно, нє дало обчековани резултат. З нову одлуку врацене на старе же би, паралелно зоз зашеданьом Шветовей ради, були зволовани и Комисиї з найактуалнєйшима питанями и у истим дню зоз зашеданя поднєсли звит. З оглядом на тото же нє були придати звити шицких Комисийох, дати нови термин за придавнє звитох зоз шицких шейсц Комисийох по 15. новембер, а тиж же би ше направело план їх активносцох.

Тиж так, порихтани писма (зоз резолуциї Конґреса) на вецей язикох (по анґлийски, русински и словацки, а преклада ше на польски и українски), котри буду послати до Европскей униї и до Верховней ради України. Шветови конґрес од нїх вимага, а прейґ ЕУ, же би Україна (влада и парламент), припознали Русинох як окремну народносц, односно меншинску заєднїцу, и русински язик як окремни меншински и реґионални язик. Циль писма же би ше превозишло потерашнє нєпорозуменє и прейґ припознаваня Русинох, як окремней меншини и їх русинского язика, могло хасновац шицки права котри вишлїдзую зоз Европскей повелї о меншинских и реґионалних язикох, яку Україна подписала 2006. року.

Друге писмо послате до парламента и влади Польскей же би акцию „Висла”, котра ше случела пред 70 роками, преглашели як нєзаконїту. Велїм Русином теди бул одняти маєток, а вимога идзе у напряме же би ше им вон врацел, або же би ше им компензовало утрати. Скорей, подобни писма, як толкує далєй Папуґа, були посилани директно власцом Польскей и України, алє то нє дало резултат. Тераз писма прешлїдзени прейґ одредзених структурох Европскей униї.

На другим зашеданю Шветовей ради у Мукачеве за шлїдуюци рок наявена заєднїцка преслава медзинародного Дня Русинох, котри будзе означени 23. марца у Словацкей, як здогадованє на перши Шветови конґрес РРЛ, котри отримани на тот дзень 1991. року у Медзилаборцох.

У плану за 2018. рок предлуженє проєкта – Лєтнї школски камп, як и порядне публикованє глашнїка “Голос Русина”, котри предвидзени за публикованє штири раз до рока, а того року пред Конґресом вишло єдно число.

После зашеданя Шветовей ради, у Мукачеве бул отримани Други Медзинародни фестивал култури Червена ружа трояка”, за котри предсидатель Рускей матки и член Шветовей ради Дюра Папуґа гвари же бул удатни.