Проєкт редакциї за електронске информованє

НОВИ САД – На сходзе представительох церковних радох парохиї св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе и пароха о. Юлияна Раца, штварток 9. новембра, у церковней сали порадзени дальши крочаї у проєкту редакциї за електронске информованє у Новим Садзе и одредзени Мирослав Кевежди за оперативного координатора електронского информованя и едукатора заинтересованих.

Схадку водзел предсидатель Церковного одбору Борислав Сакач хтори поинформовал же за тот проєкт од Министерства правди Републики Сербиї, Управи за сотруднїцтво зоз церквами и вирскима заєднїцами достати 80 000 динари. З тим мож купиц рахункар, скенер и друге цо потребне за виробок веб-сайту и дальши роботи.

През електронске информованє сце ше злєпшац информованє о каждодньових подїйох у вирским живоце у парохиї, як и о других активносцох, у цилю афирмациї и розвою вирскей култури, як фактора етнїчного и културного идентитета рускей заєднїци у Сербиї.