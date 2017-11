Вербас участвує на форуму „Беоґрадски инвестицийни днї 2017”

ВЕРБАС – Општина Вербас нєшка будзе участвовац на трецим инвестицийним форуму „Беоґрадски инвестицийни днї 2017” у Сава Центру, хтори орґанизує Город Беоґрад, Привредна комора Беоґраду и Централноевропски форум за розвой.

Нагоду же би представели свойо потенцияли, окрем Беоґраду, достали ище даскельо општини зоз Сербиї, a медзи нїма и Вербас. Учашнїки буду приповедац о директних страних, ґринфилд и браунфилд инвестицийох, як и о сотруднїцтве у реґиону, потримовки медзинародних финансийних институцийох и другим.