КОЦУР – Месна заєднїца Коцур, у сотруднїцтве з ЯКП „Комуналєц”, вчера почала ушорйовац простор коло коцурскей преводнїци на беґелю Дунай-Тиса-Дунай.

Роботнїки явного подприємства очисцели банкини на преводнїци, а камиони подприємства „R-DMD“ на паркинґ при пристанїщу и драги коло преводнїци привожели дрозґу котру донировало Подприємство „Витал” з Вербасу.

Роботи финансовала Месна заєднїца Коцур.