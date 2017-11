КОЦУР – Школяром штвартих и шестих класох Основней школи „Братство єднинство“ Сектор за позарядово ситуациї, котри функционує у составе МУП-а, вчера отримал презентацию о защити од огня, технїчно-технолоґийних процесох и природних нєпогодох.

Школяром о шицких поєдиносцох защити од огня бешедовал командир огньогасно-охранєбного оддзелєня Синиша Койович.