Ище нєшка мож резервовац уходнїцу за Бал младих

ДЮРДЬОВ – За Бал младих у Дюрдьове, у орґанизациї младих з Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, ище нєшка мож купиц або резервовац уходнїцу, и то при Борисови Цапови (064/570-83-80) и Тамари Салаґ (064/412-98-85), лєбо прейґ їх Фейсбук-профилох – Борис Цап и Tamara Salag.

Бал младих, за особи од 15 по 35 роки, будзе отримани шлїдуюцей соботи, 18. новембра у просторийох КУД, а уходнїца кошта 1 200 динари. Орґанизаторе обезпечую богату вечеру и томболу, а грац будзе „Пицикато бенд”.

Уходнїци мож превжац або купиц ище нєшка у просторийох КУД у Дюрдьове од 19 по 20 годзин.