КОЦУР – Мария Сакач, школярка руского оддзелєня першей класи ОШ „Братство єдинство“ зоз Коцура, освоєла штварте место на Шестим Подобовим конкурсу под назву „Нарисуй, офарб и освой“.

Шести Подобови конкурс орґанизовало подприємство „Форма Идеале”, а награда за штварте место „Идеална тека” и подзекованє.