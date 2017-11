Почина „Костельникова єшень” – госц Мирослав Алексич

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 10. новембра, зоз представяньом новей продукциї руских кнїжкох у Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, почина 24. по шоре „Костельникова єшень”, манифестация од окремного значеня, пошвецена рускей кнїжки.

У компютерскей сали Школи, на 11,30 годзин будзе стретнуце писательох зоз дзецми младшого возросту. На тим стретнуцу наймладшим читательом будзе представена кнїжка Михайла Ковача „Челядз дринкова”, сликовнїца за хтору рисунки виробела наша млада уметнїца Ґорана Билня, як и гумористични роман за дзеци и младих Милутина Дюричковича „Як росли двойнята”, хтори на руски преложела Мелания Римар. У стретнуцу зоз наймладшима дзецми будзе бешеди и о кнїжки за дзеци „Когуцик ярабик”, збирки народних писньочкох и розчитованьох за дзеци, хтори позберала и до друку приготовела Мелания Римар.

У истей сали на шлїдуюцей школскей годзини, Ирина Гарди Ковачевич и Мелания Римар дзецом старшого возросту, представя и буду бешедовац о кнїжки Михайла Ковача „Челядз дринкова”.

На стретнуцу зоз ґимназиялцами, хторе будзе на шлїдуюцей школскей годзини, буду представени два нови кнїжки младих авторох. Кнїжку поезиї Саши Сабадоша „Дармоєди” представи Микола Шанта, як и сам автор, а о роману за младих „Инисур – рика княза” Себастияна Нярадия будзе бешедовац Ваня Дула. Ґимназиялцом кнїжки „Роса и слунко” Гавриїла Костельника и „Од усней по писану литературу” Миколи Мушинки представи Микола М. Цап.

Шицки три програми у школи збогаца зоз музичнима прилогами Дарина Михняк и Марко Буила, лоньски побиднїк „Червеней ружи”.

Нєшка будзе отримана и Централна програма „Костельниковей єшенї” на 18,30 годзин. У тей програми будзе представена кнїжка вибраних студийох и есейох з русинистики и українистики „Складанє идентитетох” академика Юлияна Тамаша. О кнїжки буду бешедовац Микола Шанта и автор. Кнїжку литературних критикох Олени Планчак Сакач „Шитко” публики представи Ирина Гарди Ковачевич, о нєй ше озве и авторка, а сучасни стан у рускей младей литератури зоз кратким виступом илуструє Саша Сабадош.

Специялни госц тогорочней манифестациї сербски поета Мирослав Алексич. О його найновшей кнїжки вибраних и нових писньох „Оскудно време” будзе бешедовац поета и литературни критичар Бранислав Зубович, а автор пречита даскельо свойо писнї и будзе бешедовац о сотруднїцтве зоз Руснацами и руску литературу, з оглядом же Мирослав Алексич прекладатель Костельниковей поезиї на сербски язик. У програми будзе участвовац и Кристина Афич хтора будзе читац Костельникову поезию по руски и по сербски у Алексичовим прекладзе, як и його поезию по руски, у прекладзе Олени Планчак Сакач.

З оглядом же ше тогорочна „Костельникова єшень” отримує у рамикох означованя 80-рочнїци народзеня композитора Ивана Ковача, програма будзе збогацена и зоз знїмками композицийох того нашого композитора.