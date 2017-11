КОЦУР – Други дзень тогорочней Културней манифестациї „Костельникова єшень” ше будзе одвивац у Коцуре на ютре, 11. новембра.

Програма почнє у Етно клубу „Одняте од забуца” на 17,30 годзин зоз виставу малюнкох зоз колониї „Коцур 2017”, а предлужи ше на 18,30 годзин у Доме култури, дзе ше отрима програма „На чесц др Гавриїлови Костельникови”, з хтору будзе означена и 10-рочнїца Етно клуба „Одняте од забуца”.