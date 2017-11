Вихасновац право, превжац одвичательносц

Национални совит Руснацох на своїм зашеданю вовторок основал руску Фондацию „Рутенорум” (Ruthenorum), хторей будзе циль старац ше о руским маєтку як цо то нєрухомосци, леґати, вредни предмети, скарб и подобне, а хтори тераз и правно годни буц власносц рускей заєднїци. Правни рамик за таку одлуку, хтору Национални совит принєсол єдногласно, дава важаци Закон о националних совитох, понеже у обласци общих компетенцийох хтори зверени целом меншинскей културней автономиї и право же би „сновали установи, здруженя, фондациї, привредни дружтва у обласци култури, образованя, информованя и службеного хаснованя язика и писма”.

Руснаци у спомнутих обласцох уж маю установи, здруженя и други институциї, у чим вец квалитет и здобуток ище єдней? Цо нам приноши Фондация „Рутенорум”? У практичним смислу, ришує зложени ситуациї хтори ше у пракси вше частейше случую, кед визначни поєдинєц, лєбо фамелия жада подаровац приватни културни скарб заєднїци. Потераз, лєбо нє було адреси хтора може прияц таки дарунок, лєбо процедура була така компликована же тота чесна намира найчастейше шицким прешедла.

Друге, вельо значнєйше, же на длугши период Фондация приноши безпечносц власносци руского маєтку. Насампредз, Национални совит, як главни ношитель меншинскей културней самоуправи, ище анї нє полнолїтни. Ґу тому, находзи ше на статусно шлїзким терену дзе ище вше нє найяснєйше чи є здруженє, чи є державни орґан, чи цошка треце. Сиґурне лєм же є явна институция, цо значи же и його маєток тиж явни, цо звучи нєприємно подобнє як „державни”. Хто може ґарантовац же держава єдного дня нє обдума даяки иншаки модел орґанизованя меншинских националних заєднїцох, а нє прейґ националних совитох? Питанє же кому вец припаднє його маєток скоро же реторичне.

Фондация, з другого боку у старту и у сущносци ма приватни статус, право на власни маєток и шлєбодне розполаганє и ґаздованє зоз нїм, а источашнє, порциї и други даваня держави терхую ю менєй, бо окончує мисию хтора у общим интересу. Треба наглашиц же европске законодавство тиж препознава, припознава и охранює институт фондациї.

Квачка у тим же Фондация поцагує „твардейше” право, алє приноши и векшу, нєподзелєну одвичательносц. Як ше гвари, наша будзе чесц, алє лєм наша будзе и ганьба.