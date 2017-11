Чека ше одвит зоз министерства

Руски язик по основних школох у Новим Садзе ше пестує од початку того школского 2017/2018. року, гоч Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою ище вше нє одвитовало на Вимоги за формованє ґрупох за ученє руского язика з елементами националней култури у новосадских основних школох дзе єст досц заинтересованих школярох.

Як гваря наставнїци руского язика, Ана-Мария Рац и Оля Яковлєв, и влонї тото одобренє пожнєло по октобер, а того року уж новембер, а согласносци за шицки школи ище вше нєт, та же би школяре нє були очкодовани, пре пожнєнє администрациї, годзини ше отримує.

– У новосадских школох зме почали отримовац наставу руского язика, гоч урядово ище вше даєдни школи нє достали допущенє за формованє ґрупох. З оглядом же нови школски 2017/2018. рок тирва уж вецей як два мешаци, нє могли зме дошлєбодзиц же бизме тельо заоставали зоз наставу, так же зме у догварки зоз наставнїцу Олю Яковлєв почали тримац годзини руского язика з елементами националней култури пояшнює Ана-Мария Рац.

ПЕЦЕРО ЗА ҐРУПУ

– Кельо зме упознати зоз правилнїком, у тим школским року достаточно мац пейцох школярох у ґрупи, нє як прешлого року кед их мушело буц минимално петнацецеро. То з єдного боку олєгчує ситуацию у смислу рихтаня годзини наставнїком, як и подзелїц школярох до ґрупох у нїзших и у висших класох – гвари Рацова.

Тоти школи хтори нє маю достаточне число школярох за ґрупу буду повязани з другима школами и на таки ше способ годно реализовац наставу.

– Наздавам ше же пошвидко достанєме одвити з Министерства, односно Школскей управи и будземе знац конєчну ситуацию по новосадских школох. Того школского року сом предлужела отримовац руски язик у новосадских школох ОШ „Доситей Обрадович” и у ОШ „Коста Трифкович”, як и у ОШ „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох, накадзи штредком септембра сцигло допущенє з Министерства за ґрупи. Ище вше чекам дошлєбодзенє за ґрупи у ОШ „Светозар Маркович Тоза”, ОШ „Васа Стаїч”, ОШ „Жарко Зренянин”, ОШ „Йован Попович” и у ОШ „Вук Караджич” – пояшнює Рацова.

Наставнїца руского язика Оля Яковлєв нам гварела же годзини трима у вецей новосадских школох, а за скоро исте число школох одобренє за ґрупи руского язика ище вше ше чека.

– У тим школским року наставу руского язика з елементами националней култури тримам у шлїдуюцих новосадских школох: ОШ „Петефи Шандор”, ОШ „Йожеф Атила”, ОШ „Дюра Даничич”, ОШ „Перша войводянска бриґада” и у ОШ „Йован Йованович Змай” у Сримскей Каменїци. Понеже ище велї школи нє достали конєчну информацию о способу формованя ґрупох за язики меншинох, тота ситуация ше вироятно може и пременїц – гвари Оля Яковлєв.

ШТРЕДНЬОШКОЛЦОХ НАЙВЕЦЕЙ ИНТЕРЕСУЄ ИСТОРИЯ

Годзини руского язика на штредьошколским уровню и того школского року 2017/2018. року предлужуєме тримац у Технїчнєй школи „Милева Марич Айнштайн” соботами, од 9 годзин рано. Пондзелками годзини руского язика у Интернату „Бранково коло” на 20 годзин, вечар.

– Число школярох у обидвох установох стаґнира у одношеню на прешли роки. Мам седмерих школярох у Техничкей школи, як и дзешецерих у „Бранковим колу”. Крашнє зме почали сотрудзовац и удало ше нам направиц одвитуюци баланс, поробиц язични лекциї и тото цо школярох интересує. Потераз школярох найвецей интересовало история Руснацох, як и правописни правила и норми у язику, та ше намагам тому найвецей пошвециц часу, а потим литература и ґраматика. Школяре барз добри и заинтересовани, сотрудзую зо мну и наздавам ше же так будзе по конєц школского рока – гвари Ванеса Медєши.

РУСКИ ЯЗИК НА ПРЕДШКОЛСКИМ УРОВНЮ

На ученє руского язика за дзеци предшколского возросту у Новим Садзе уписани петнацецеро дзеци од котрих порядно на тоти годзини ходза дванацецеро, гвари Александра Колбас, хтора волонтерски трима тоти годзини.

– На годзинох учиме шпиванки, рецитациї и читаме приповедки. Часто маме и роботнї котри дзеци любя и на котрих можу указац свою креативносц. Список дзецох нє конєчни и кед дахто ище сце приходзиц на годзини руского язика, мож ше приключиц през цали рок. Руски язик учиме през бависко, каждей стреди од 18–19 годзин у обєкту „Палчочка”, Бранимира Чосича 40 – гвари Александра Колбас.

Тото цо дзеци през рок науча на тих годзинох укажу на наступох на новосадских дзецинских програмох „Пахульки” и „Веселинки”.