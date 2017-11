НОВИ САД – Перши Пчоларски саям Дунайского реґиону, на Новосадским сайме вчера, 10. новембра, отворел помоцнїк покраїнского секретара за польопривреду, водопривреду и лєсарство Младен Петкович, хтори гварел же Покраїна сце унапредзиц пчоларство и вше будзе помагац пчоларом кельо може.

На отвераню Сайма, предсидатель Пчоларского союзу Сербиї Родолюб Живадинович гварел же роботу союзу потримує держава на републичним уровню и АП Войводина, алє же би любели мац векшу потримовку локалних самоуправох.

На Сайме ше зишли шицки важнєйши представнїки опреми за плочарство, амбалажу и мед, и представени продукти з меду и козметични препарати. Саям будзе тирвац ище нєшка, 11. новембра, а уход безплатни.