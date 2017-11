Почала обука за порушованє власного бизнису

КУЛА – У Малей сали Скупштини општини Кула, тих дньох почала обука о розвою локалного туризму за жительох општини Кула и Апатин. Обука тирва пейц днї, а орґанизую ю Новосадски гуманитарни центер и Канцелария за локални економски розвой општини Кула.

Обуки облапяю роботнї о порушованю власного бизнису у обласци руралного туризму, еко-туризму, културного туризму, поживи и ґастрономиї, а найспишнєйши нащивителє годни свою дїловну идею приявиц за безповратни пенєжни средства.

Участвованє на обуки безплатне, єст 14 учашнїкох, а шицки трошки зноши Новосадски гуманитарни центер.