НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину, на 20 годзин, у часци пошвеценей польопривреди, будзе емитовани прилог о тим як єдна фирма з Голандиї почала продуковац найсучаснєйши саднїци овоцох. Будзе емитовани и прилог о схадзки Националного совиту Руснацох и о перших двох дньох Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).