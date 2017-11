РУСКИ КЕРЕСТУР – Криж на Джуньовим салашу, помедзи Кулу и Руским Керестуром, требал би буц оправени тих дньох, дознава Рутенпрес од Юлина Джуньового, єдного з нашлїднїкох и старательох о крижу.

Роботу на крижу окончує Владимир Малацко, односно його Подприємство „Каменорезац Малацко“. Подлога уж очисцена и ошвижена, а сам криж би требал буц поставени у наиходзацим периодзе.

Криж звалєни и очкодовани, як цо уж писал Рутенпрес у бурї, 29. октобра.