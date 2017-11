У проєкту „Хипатиї” и керестурска Школа

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк”, у Руским Керестуре, Центер за промоцию науки з Беоґраду, отримал роботню за школярох у рамикох медзинародного проєкту „Хипатия”, а на тему мотивовац младих за науку з акцентом на валянє родних стереотипох.

На роботнї участвовали ґимназиялци першей класи оддзелєня на руским язику и школяре з єдного оддзелєня осмей класи основней школи, з професорку Наталию Будински котра координаторка уж стаємного сотруднїцтва Центра и керестурскей Школи.

Роботню водзели Ана Йованович и Дюрдя Тимотиєвич, а як за Рутенпрес виявела Тимотиєвичова, циль того проєкту заинтересовац младих у адолесцентским возросту за науку и евентуално их опредзелїц за роботу на наукових виглєдованьох. Тота роботня мала циль и розбиц стереотипи же науковци, инжинєре, програмере резервовани лєм за хлапцох, алє же то успишнє можу робиц и дзивчата.

По словох Тимотиєвичовей, шлїдуюца активносц у проєкту „Хипатия” будзе нащива науково-виглєдовацким центром, а єдна ґрупа керестурских школярох пойдзе на Електротехнїчни факултет у Новим Садзе.