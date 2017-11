На нєдзелю програма у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Програма XXIV Културней манифестациї „Костельникова єшень” на нєдзелю, 12. новембра, будзе отримана у Дюрдьове.

Госц вечара будзе академик Юлиян Тамаш чию творчосц, насампредз кнїжку есейох „Складанє идентитетох”, представи Микола Шанта, а даскельо слова пове и сам автор у своїм викладаню.

Саша Сабадош дюрдьовскей публики будзе бешедовац о своєй кнїжки поезиї „Дармоєди”, слово вежнє и рецензент Ваня Дула, а у музичней часци програми наступя Марко Буїла и Дарина Михняк з Коцура.

На концу програми, котра будзе отримана у просторийох Старей рускей школи на 18 годзин, директорка НВУ „Руске слово” Мартица Тамаш, уручи Дюрдьовчаньом пакет кнїжкох котри видала наша Установа.