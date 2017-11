Централна програма у знаку рускей кнїжки и Ивана Ковача

РУСКИ КЕРЕСТУР – Промоция нових кнїжкох на руским язику и литературно-музични вечар отримани вчера у Ресторану „Червена ружа” як Централна програма XXIV Културней манифестациї „Костельникова єшень”. Того року ше означує и 80-рочнїца народзеня композитора Ивана Ковача.

Госца вечара – поету Мирослава Алексича з Вербасу, привитал модератор Микола Шанта котри потим, як одвичательни редактор Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово”, представел и кнїжки з тогорочней продукциї Установи.

Шанта представел кнїжку есейох „Складанє идентитетох” академика Юлияна Тамаша, а и сам автор у своїм викладаню акцентовал даскельо ношаци идеї хтори сцел пренєсц читательом през есеї.

О кнїжки литературних критикох „Шитко” Олени Планчак Сакач похвално бешедовали єй рецензенти Ирина Гарди Ковачевич и Мирослав Алексич, як и сама авторка.

Шанта представел и нову кнїжку бунтовней поезиї „Дармоєди” младого автора Сашу Сабадоша хтори публики пречитал даскельо писнї зоз своєй збирки. Редактор Шанта спомул и перши роман Себастияна Нярадия, як и видати дїла академика Миколи Мушинки „Од усней по писану литературу” и есеї „Роса и слунко” Гавриїла Костельника.

Госца вечара, Мирослава Алексича, Шанта представел перше як поету котри на сербски язик преложел Идилски венєц „З мойого валала ” и други писнї основоположнїка нашей литератури Гавриїла Костельника, цо обявело Дружтво за руски язик, литературу и културу, та и сам Алексич потолковал як ше одлучел на тот крочай.

Алексича потим публика могла упознац и як поету прейґ його найновшей збирки вибраних писньох „Мизерни часи”, а попри автора, о нєй бешедовал и критичар и редактор часопису „Шлїд” з Вербасу Бранислав Зубович. Ексклузивно, Шанта обвисцел публику и о найновшей Награди „Ленков персцень”, хтору дзень пред тим Алексич достал у Србобрану за найкрасшу любовну писню, хтору автор пречитал и з тей нагоди.

У музичней часци того приємного вечара емитовани три композициї Ивана Ковача – „Ровнїни”, „Стари салаши” у интерпретациї Ирини Давосир Матанович и Михайла Онещука и „Серената буковика”. Костельникову писню по руски и по сербски у прешпиву Мирослава Алексича, пречитала ґимназиялка Кристина Афич.