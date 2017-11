З промоцию кнїжкох почала 24. „Костельникова єшень”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера дополадня, у голу Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, з промоцию кнїжкох по руски почала 24. Културна манифестация „Костельникова єшень”.

Пред першу часцу програми шицких привитала директорка Школи Хелена Пашо Павлович, а потим школяром нїзших класох основней школи писателька Ирина Гарди Ковачевич представела кнїжку Михайла Ковача „Челядз дринкова“. Наймладшим школяром писателька Мелания Римар бешедовала о роману Милутина Дюричковича „Як росли двойнята”, представела и два антолоґиї поезиї.

У другей часци програми, котра була наменєна школяром Ґимназиї, Микола Шанта представел два кнїжки за младих – кнїжку поезиї „Дармоєди“ автора Сашу Сабадоша и кнїжку Сабастияна Нярадия под назву „Инисур – рика княза“. О першей кнїжки, окрем Шанту, бешедовал и єй автор, а о кнїжки „Инисур-рика княза“ приповедал єй рецензент Ваня Дула. Ґимназиялцом представени и други кнїжки котри видала НВУ „Руске слово – о кнїжкох „Роса и слунко” Гавриїла Костельника и „Од усней по писану литературу” Миколи Мушинки школяром приповедал редактор часописа за литературу, културу и уметносц „Шветлосц” Микола М. Цап.

Треца, остатня годзина зоз школярами, на тот завод висших класох, почала з писнями Гавриїла Костельника котри одрецитовали Валентина Рац и Ребека Семан. Школяром тиж представена кнїжка Михайла Ковача „Челядз дринкова”, наменєна шицким возростом, о котрей, як и о самому авторови, бешедовали Микола Шанта и Ирина Гарди Ковачевич, котра и як литературни критичар дзецом приблїжела змист кнїжки. Мелания Римар школяром од пиятей по осму класу представела твори Милутина Дюричковича, а приповедала и о творчосци Михайла Ковача.

Предполадньова програма тирвала три школски годзини, а у музичней часци програми участвовали Марко Буїла и Дарина Михняк з Коцура.

Шицким школяром котри присуствовали на програмох „Костельниковей єшенї” директорка НВУ „Руске слово” Мартица Тамаш подаровала по кнїжку котру видала наша Установа.