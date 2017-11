Дзеци нашо богатство

У народу од давна иснує народна присловка же кед дзеци нє бесни, анї обисце нє цесне. У седемчленей фамелиї Нота зоз Дюрдьова нїґда нє цесно, бо ше медзисобно о шицким радза, помагаю себе и вєдно поробя. Пред штирома роками ше приселєли з урбаншого штредку до валалу, и анї раз нє побановали, бо Дюрдьов ма вельо бенефициї и вони их шицки хасную.

Милка и Саша Нота ше з квартеля зоз Сримскей Каменїци преселєли до хижи з вельким двором и заграду у Рускей улїци у Дюрдьове. Гоч обидвойо вше любели живот на валалє, на їх одлуку найвецей вплївовал Сашов дїдо Янко, котри вше гуторел же дзецом треба вецей простору на бавенє, та би було добре кед би купели хижу. Дзекуюци Сашовим родичом, окреме оцови Якови, Милка и Саша купели хижу у Дюрдьове. Найбаржей им ше пачело же улїчки широки, преглядни, вшадзи дражки и нєт велькей гужви, та валал и безпечнєйши.

– Поряднє зме нащивйовали родзину у Дюрдьове, окреме за вельки швета и вше нам ше пачел абмиєнт и атмосфера у валалє, прето зме ше лєгко одлучели дзе купиме хижу. Тераз дзецом шицко блїзко и нє мушиме хасновац превозни средства же бизме гоч дзе сцигли у валалє, бо є нє вельки, шицко цо нам треба находзи ше у центру, гварела Милка Нота. Найстарша дзивка Ивана хтора ма дванац роки, Николия ма дзешец, Наталия дзевец, Александар осем и Йован штири роки, то найвекше богатство своїм родичом Милики и Сашови Нота. Гоч су вецейчлена, гваря же за добру орґанизацию найважнєйши добри план котри буду шицки почитовац. Дзеци тому и научени.

ХАСНУЮ ШИЦКО ЦО ВАЛАЛ ДАВА

Дзеци ше швидко поупознавали з парняками, з котрима ше часто бавя и дружа, медзи иншим и прето же су блїзко єдни при других и до товаришох можу пойсц и пешо. Нє муша хасновац автобус, або крачац по драги кадзи ше руша транспорт. Дзеци на валалє маю векшу шлєбоди, маю ше вецей места дзе бавиц. Понеже же жию у хижи з преднїм и заднїм двором, хасную шицки бенефити котри им на розполоаганю.

– Крашнє ше бавя на дворе, замкнєм капурку же би наймладши син нє вишол и вец сом на мире, знам же су добре, безпечни и же можем окончовац цо мам. Вони вше найду як ше бавиц, гварела Милка. Кед розпуст маю вецей шлєбодного часу, та вецей помагаю мацери и оцови коло обисца. Старши дзивчата найвецей у пораєню обисца и двора, сами садза квеце, пресцераю шмати и збераю их, поставю стол за єдзенє, поскланяю и помиваю. Надополнюю ше медзисобно. Обидвойо ше тримаю того же барз значне же би дзеци мали роботни звикнуца. Прето уживаю з нїма робиц, и учиц их. Уживаю у нїх, патра як рошню и напредую, а окреме ше цеша кед видза же ше им удало дацо шорово поробиц и покончиц. Идуцого тижня планую вєдно зняц лїсце з лози о чим ше швидко порадзели, єдно да предкладанє, друге уж ту же би помагало. Таки друженя нє мож орґанизовац у квартелю.

Милка ше дванац роки максимално пошвецела дзецом, того лєта нашла роботу у Новим Садзе, а супруг Саша ше однєдавно пошвецел роботом у обисцу. Пестує статок и живину, за обисце и предай. Ма овци, швинї, прашатка, кози, кури, курчата и качки и у тим ужива. Обидвойо ше зложели же на валалє мож лєгчєйше обезбедзиц еґзистенцию. Хто сце робиц вше може пойсц на наднїцу, и хлопи, и жени, та и младеж, або робиц на поли, кому як одвитує. Найважнєйша дзека и сцелосц котру Мила и Саша маю и шицко окончую з ентузиязмом, бо им мали ручки вше сцу помогнуц. Гваря же ше дзеци на валалє лєгчєйшє науча ґу обовязком и дисциплини котри значно уплївую на одвичательнєйши, квалитетнєйши и здравши живот и будучносц.

ВЄДНО СУ ЦАЛОСЦ

Пред дванац роками кед ше побрали нїґда нє роздумовали анї нє бешедовали кельо би сцели мац дзеци. Гоч у фамелиї и з єдного и з другого боку нє исную вецейчлену фамилиї, вони двойо ше нє двоєли анї єдну минутку. У нїх ше цеша и баба и дїдо, окреме Сашов оцец Яков.

– Кед ше чуєме на телефон, оцец вше жада чуц дзеци и вше нам гутори най их приведземе, бо ужива кед служа у нїх, кед им полне обисце з дзецинскима гласами и ошмихами. Кед ше чловек раз „заражи” з дзецинскима ошмихами, лєм глєда ище – гварела Милка.

Ридко кеди су сами, бо дзеци ходза до розличних зменох, алє и кед єст хвильки без дзецох, барз им хибя, бо звикли на гужву и їх гласи. Бешедую Милка и Саша же остатнїраз кед були сами на пейц днї, перши два днї ше одпочинули, алє уж треци дзень нє могли без дзецох и барз их пожадали.

Родичом дзень тирва коло осемнац годзини, ридко кеди менєй. Ставаю вчас намиряц, або на роботу, а пред тим треба пребудзиц дзеци котри у першей змени, порихтаним єсц и випровадзиц их. У тим им часто, як и поробиц домашнї задаток помагаю старши шестри. У франти Милка виприповедала же би єй найгорше од шицкого було кед би ше райбачка погубела, бо през дзень райбе нє єдну, алє и по два, три райбачки.

ДЗЕЦИ ПРИЯЛИ ПЕРШУ ПРИЧАСЦ

Нотово обачели же у Дюрдьове основни ствари за школу и гиґиєну мож найсц и туньше як у варошу, або єст векши вибор, велїх туньших продуктох. Шицким членом фамелиї Дюрдьов красне и мирне место, идеалне за фамелийни живот, а окреме за фамелиї з малима и вецей дзецми. Родичи маю лєм два зауваги, а обидва можу вплївовац на дзеци. Значнєйша заувага же дзецински дохтор, педиятар у валаЛскей амбуланти роби лєм у першей змени, та два раз, або три раз до тижня. Та кед ше ситуация додатно компликує, бо треба озбезпечиц превоз до Жаблю до Дома здравя, кед би було даяка нагла ситуация нє було би єдноставно найсц ришенє, бо нє ма кажде превозне средство и нє зна кажде вожиц. Тиж так зауважели же будинок Задружного дома у центру валала барз запущени. На будинку порозбивани и поламани шицки скла на облакох и двери, циви полни з глїну, дзирави су, а фасада ше одвалює, та барз нє безпечно тамаль преходзиц, гоч то драга кадзи дзеци ходза кед иду до дзецинскей заградки и основней школи. Од кеди жию у Дюрдьове маю вецей контакти з руску заєднїцу котра активна у вецей сеґментох, та дзеци почали учиц руски язик, а тоти цо у школи, уча и о грекокатолїцкей вири. Святу тайну причасци, 1. октобра у дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици прияли єденацецеро школяре дюрдьовскей основней школи, а медзи нїма и шестри Николина и Наталия Нота.

Потераз анї раз нє побановали же пременєли штредок у котрим жию, уживаю у валаскей идили, маю вецей часу пошвециц ше єдни другим, дружиц ше, учиц єдни од других, помагац ше и розвивац, у цилю квалитетнєйшого и здравшого одрастаня дзецох.