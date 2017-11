Преславена 10-рочнїца од снованя Етно клуба

КОЦУР – У рамикох 24. Културней манифестациї „Костельникова єшень” всоботу, 11. новембра у Коцуре, означени ювилей – 10 роки од снованя Етно клуба „Одняте од забуца”.

Першу часц програми, у Етно клубу, отворела и госцох привитала його предсидателька Аранка Медєши, а потим предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац визначел же Општина предлужи помагац Етно клубу, як и шицким дружтвом и манифестацийом котри ширя мултикултуралносц. Присутни од библиотекарки у оддзелєню Читальнї „Данило Киш” у Коцуре, Весни Радошевич Пешут, могли чуц кратке викладанє о етноґрафиї, а о Етно клубе бешедовал и предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа котри у мено УО Рускей матки Етно клубу подаровал окремне подзекованє за очуванє историї Руснацох.

Пред тим як присутни обишли новоотворени просториї, котри направени зоз старей дзияковнї, наш познати уметнїк Владо Няради отворел виставу подобових роботох на тему „Одняте од забуца”, з Подобовей колониї „Коцур 2017” у Основней школи „Братство єдинство”.

Друга часц програми була у Доме култури, дзе народна посланїца у Скупштини Републики Сербиї Олена Папуґа чолним людзом Етно клуба повинчовала ювилей. У програми виведзени културно-уметнїцки точки у котрих було танци, рецитациї, шпиванки, а участвовали школяре ОШ „Братство єдинство”, КУД „Жатва”, КУД „Завичайне врело”, як и члени секцийох Євангелскей церкви.

На концу програми перши предсидатель Етно клуба Дюра Макаї и терашня предсидателька Аранка Медєши подзелєли подзекованя шицким котри на даяки способ помогли же би Етно клуб „Одняте од забуца” бул на уровню на котрим є нєшка.