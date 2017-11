Програма „Костельниковей єшенї” вчера отримана у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Културно-музична програма, у рамикох 24. Културней манифестациї „Костельникова єшень”, вчера отримана у Рускей школи у Дюрдьове.

На початку програми шицких присутних спред домашнїх КУД „Тарас Шевченко” привитал Яким Чапко, а потим, представяюци кнїжку есейох „Складанє идентитетох” академика Юлияна Тамаша и кнїжку поезиї „Дармоєди” Саши Сабадоша, приповедал предсидатель Орґанизацийного одбору Манифестациї Микола Шанта, як и сами авторе. Прогама була збогацена з музичним наступом Дарини Михняк и Марка Буїли з Коцура.

Мартица Тамаш, директорка НВУ „Руске слово”, на концу програми домашньому Дружтву уручела коло сто пейдзешат кнїжки у виданю нашей Установи.