КОЦУР – У 13. колє Подручней лиґи Суботица, коцурска „Искра“ вчера одбавела у Бачким Добрим Полю општински дерби процив домашнєй „Сутєски“, а резултат бул нєришени – 3:3. Дамян Ґубаш за „Искру“ на тим змаганю дал 2 ґоли, а Марян Малацко єден.

После тринац одбавених колох „Искра“ и далєй на першим месце на таблїчки зоз 34 бодами.

У шлїдуюцим колє у Коцуре будзе вельки дерби у котрим „Искра” дочека ОФК „Вербас“.