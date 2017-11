Шицки керестурски рукометаше зазначели побиди

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометаше „Русину”, внєдзелю 12. новембра, бавели у госцох процив екипи „Ґрафичар” у Бездану. Бавело ше одложене 6. коло у Трецей рукометней лиґи „Бачка”, а конєчни резултат бул 23–24 (11–11) за Русин. За Керестурцох на тим змаганю бавели: Мудри 9, Гербут 7, Тома 3, Боянович 2, Планчак 2, Салак 1, Стойков, Милинкович, Микита и Надь.

Шлїдуюцого викенду „Русин” на домашнїм терену дочекує екипу РК „Сивац 69” зоз Сивцу.

И омладинска екипа РК „Русин” всоботу 11. новембра, бавела два змаганя у своєй „Лиґи младших катеґорийох М14” у котрих зазначели побиди. Процив „Младосци” зоз Темерину 11–5 и процив „БСК” з Брестовцу 12–11. За Русин на тих змаганьох бавели, Пашо, Стойков, Планчак, Зорич, Максимович, Накич, Новта, Гарди, Бодянєц, Шимек, Надь. Екипу водзели Злата Паплацко и Владан Боянович.