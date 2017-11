У тим тижню на „Костельниковей єшенї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ище того тижня тирва 24. Културна манифестация „Костельникова єшень”, а того програми буду отримани у Коцуре, Кули и Руским Керестуре.

Представянє нових кнїжкох у виданю НВУ „Руске слово” будзе на штварток, 16. новембра у коцурскей Основней школи „Братство єдинство”, а истого дня на 18 годзин у Руским доме запланована програма пошвецена писательом и уметнїком Серафини и Силвестерови Макайовим.

На соботу, 18. новембра, у Основней школи „Петефи бриґада” у Кули будзе традицийне Стретнуце рецитаторох, док младежска програма „Дньовка” будзе тирвац два днї, на пияток и соботу.