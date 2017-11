У Новим Садзе умар о. др Роман Миз

НОВИ САД – Нєшка рано, 13. новембра, у своїм 86. року живота умар протоєрей ставрофор, новосадски парох у пензиї о. др Роман Миз.

Народзени є 14. авґуста 1932. року у Дрогобичу, у України, у священїцкей фамелиї. Шeсти є священїк у фамелиї по оцовим боку. Парох новосадски бул полни 45 роки – од 1968. по 2013. рок. За вецей як пол столїтия обявел понад тисяч популарни статї, радио и телевизийни емисиї, рецензиї – на руским, українским, сербским, горватским и мадярским язику. Попри тим же бул фаховец на полю теолоґиї, вон бул и визначни новинар, публициста, редактор, историчар, прекладатель, библиоґраф, педаґоґ и етноґраф. Обявел вецей як пейдзешат самостойни кнїжки.

Почесни є доктор Протестантского теолоґийного факултету у Новим Садзе. Добитнїк є вецей припознаньох, медзи котрима и Грамота з благословом Папи Римского Йоана Павла II, з нагоди 200-рочнїци иснованя парохиї у Новим Садзе.

Його вецейдеценийне присуство у духовним и националним живоце Руснацох и Українцох на просторе бувшей Югославиї єдинствени приклад цалосного служеня Церкви и народу, котри у нашим стредку нє ма аналоґиї.

Датум, час и место хованя о. др Романа Миза будзе накнадно обявене.