Отримани гуманитарни концерт за Драґану Ковачев

КОЦУР – У Доме култури у Коцуре внєдзелю, 12. новембра, КУД „Завичайне врело” орґанизовало гуманитарни концерт за Драґану Ковачев.

Свойо доприношенє у тей гуманитарней акциї, окрем домашнїх, дали и КУД „Жатва”, КУД „Бранко Радичевич” зоз Кисачу, КУД „Сава Вукосавлєв” зоз Змаєва, як и члени коцурскей Євангелскей церкви.

Сала коцурского Дома култури и на тот завод була полна, а назберане вкупно 42 000 динари котри предсидатель КУД „Завичайне врело” Мирко Штрбац и подпредсидатель Томо Бомештер придали Драґани Ковачев.