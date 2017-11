Вишло двочисло „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Християнски часопис „Дзвони”, як двочисло за октобер и новембер, вишли прешлей нєдзелї у рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая.

Наглашка у рубрики „Духовне заренко” на папово порученє з нагоди 1. Шветового дня худобних 17. новембра, з главну думку же „худобни нє проблем, вони нас можу научиц цо то євангелия”. У знаку того дня, „Дзвони” наявюю и тогорочну Нєдзелю Каритасу хтору ше означи у шицких парохийох.

У рубрики „Шведоченя” представена фамелия Папуґових як правдиви апостоли Першей Причасци у Сримскей Митровици, а служенє ближньому у рубрики „Слово живота”.

„Дзвони” приноша звити зоз велїх духовних и вирских подїйох од вселенскей церкви по нашо парохиї, а медзи нїма и упечатки з духовного путованя до Риєки дзе було и наших представительох. Рубрика „Сила молитви” представя драгу ґу Богови славного фодбалера Золтана Ґери.

Одвичательни редактор „Дзвонох” о. Владислав Варґа зложел и остатнї поздрав приятельови и редакторови „Рутенпресу” Михайлови Зазулякови. Шлїдуюце число „Дзвонох” видзе концом децембра, а у знаку крачунских шветох.