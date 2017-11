ДЮРДЬОВ – У просторийох КУД „Тарас Шевченко”, на соботу 18. новембра, будзе отримани Бал младих.

Предаванє уходнїцох закончене, орґанизаторе обезпеча богату вечеру и томболу, а шицких госцох будзе забавяц „Пицикато бенд”.