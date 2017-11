Општина Кула опредзелєла средства за здруженя пензионерох и особох з инвалидитетом

ОПШТИНА КУЛА – Прешлого тижня Општина Кула розписала конкурс за додзельованє средствох за финансованє програмох и проєктох здруженьох пензионерох и здруженьох гражданох у обласци защити особох з инвалидитетом у вкупней вредносци милион и 10 тисячи динари.

За финансованє програмох/проєктох здруженьох пензионерох и здруженьох гражданох у обласци защити особох з инвалидитетом видвоєни 700 000 динари, док з месного самодоприносу Месней заєднїци Руски Керестур видвоєне 310 000 динари за програми/проєкти здруженьох пензионерох, гражданох у обласци защити особох з инвалидитетом и здруженьох хтори окончую активну и гуману роботу у обласци защити и помоци пензионером лєбо особом з инвалидитетом зоз шедзиском у Руским Керестуре, а у розмири и з намену хтору зоз свою одлуку одредзи компетентни орґан Месней заєднїци у складзе з Одлуку о уводзеню месного самодприносу.

Прияви з комплетну документацию мож придац до 17. новембра покля конкурс и отворени, а шицки други индформациї мож пречитац на сайту Општини – www.kula.rs.