ВЕРБАС – Тих дньох у Лондону орґанизоване додзельованє MTV европских музичних наградох, а бенд „Ничим изазван” з Вербасу добитнїк награди „MTV Best Adria Act”.

Члени бенду визначели же и сама номинация була вельке припознанє за їх роботу, пиша ше зоз награду и дзекую людзом хтори потримую їх роботу и хтори з тей нагоди гласали за тот бенд.

Бенд „Ничим изазван” основани 2012. року у Вербаше, ма 12 членох, а свой перши ЦД обявели 2014. року.