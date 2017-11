Конституовани Совит за медзинационални одношеня Општини Шид

ШИД – Вчера, 14. новембра, отримана конститутивна схадзка Совиту за медзинационални одношеня Општини Шид, чиїх членох меновала Скупштина општини на своєй 16. схадзки отриманей прешлого пондзелку.

По словох Деяна Бобаля, члена Совиту менованого спред рускей националней меншини, за предсидательку Совиту вибрана Катица Виюк, а за заменїка Йосип Павлович, представнїк горватскей националней меншини.

На схадзки прилапени Правилнїк о роботи, а констатоване же медзинационални одношеня у шидскей општини барз добри и же их треба очувац и у будучносци.

Члени совиту и Александра Жиґич и Деяна Манойлович, спред сербского, векшинского народу, як и Блаженка Дєрчан, спред словацкей националней меншини.